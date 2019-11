Festa dell'Albero, gli studenti dell'istituto Di Marzio Michetti piantumano 20 alberi a Montesilvano - FOTO

Hanno piantumato venti nuovi alberi nel parco della libertà di Montesilvano, ed ora si occuperanno anche della loro cura quotidiana. Protagonisti del bel gesto sono stati 27 studenti dell'istituto Di Marzio - Michetti di Pescara in occasione della festa dell'albero di oggi, 21 novembre.

Hanno provveduto a scavare le buche, seminare e concimare il terreno per regalare all'area di sgambettamento del parco delle piante che in futuro potranno offrire ombra ed aria pulita. L'iniziativa è stata promossa da Legambiente in collaborazione con il Dog Village. Presente la dirigente scolastica Ascani, che sottolinea come l'impegno dei ragazzi è totalmente volontario ed al di fuori dell'orario scolastico, per educarli al rispetto dell'ambiente e della natura, obiettivo primario assieme a quello della formazione scolastica e professionale.

Gli studenti hanno poi partecipato alla presentazione del progetto "Orto Sinergico" con l’architetto Paolo Cotugno e nel pomeriggio ai laboratori sul tema ‘"Albero con materiale di riciclo" realizzato da grandi e piccoli con Officina Time.

I ragazzi che hanno partecipato sono:

Micaela Squartecchia, Melusina Mirabilio, Daiana Fonte, Ionela Iosif Raluca, Francesca D’Ortona, Francesco Barbarossa, Alessio D’Onofrio, Vincenzo Kapaj, Noemi Giulia Agresta, Paola Bakiu, Giorgia Breda, Denny Franghi, Marcello Palma, Luca Senatore, Giulia D’Arcangelo, Marco Yari, Valerio Sarchiapone, Sara Bana, Fabiola Boroci, Rigelt Kume, Eleonora Serafini, Sara Mezzanotte, Valeria Di Giacomo, Ana Alexandra Dorobat, Chiara Porcelli, Erika Scurti, Francesco Del Casale