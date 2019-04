Festa di compleanno speciale per i cento anni dell'arzilla Anna De Camillis

Un'altra centenaria si aggiunge al già lungo elenco di cittadini montesilvanesi che hanno raggiunto un traguardo anagrafico importante. La festeggiata di turno si chiama Anna De Camillis, madre di 7 figli, ma anche nonna e bisnonna.

È stata proprio la sua numerosa prole formata da Giuseppe, Nicola, Maria Vincenza, Assunta, Maria Domenica, Giuseppina e Angiolino, ad aver organizzato una gradita sorpresa all'hotel Sole con la torta decorata dalle cento candeline.

L'augurio speciale del sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno:

"Sono sempre felice di portare il mio saluto personale e della città che ho l'onore di rappresentare a questi nostri amatissimi concittadini. Donne e uomini che hanno lavorato una vita, in casa, in ufficio o nei campi come la signora De Camillis. Per le donne, poi, il lavoro è sempre doppio perché hanno anche l'onere di gestire la famiglia e la casa. Alla nostra nuova centenaria, Anna, un abbraccio affettuoso da parte di tutta Montesilvano".