Gli studenti di Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Moscufo alla festa del 4 novembre

Sarà una giornata particolarmente intensa quella del prossimo 4 novembre, nel corso della quale si festeggeranno le Forze Armate e l'Unità d'Italia. A Montesilvano è tutto pronto, con un articolato programma di eventi che si terranno al Pala Dean Martin, largo Venezuela e piazza Indro Montanelli. Alle 11,00 è previsto uno dei momenti più attesi, con i paracadutisti che atterreranno in spiaggia con una grande bandiera tricolore da 500 metri quadrati.

Presente anche Paolo Filippini, autore di 16.300 lanci e vincitore dei campionati internazionali che si sono tenuti in Austria. Ad aspettarli sulla terraferma, un migliaio di ragazzi e tanti cittadini. Verrà allestito anche un "Villaggio degli Eroi" dedicato a chi si occupa quotidianamente della sicurezza e della società civile. In esposizione anche la Lamborghini e il "Pullman Azzurro" della polizia e i mezzi speciali di soccorso della croce rossa e della Misericordia.

Il comandante della polizia locale Casale:

Spazio anche ai sub dei carabinieri e alla guardia costiera, protezione Civile, guardia di Finanza, fanfara dei bersaglieri e vigili del Fuoco. Per la circolazionenon chiuderemo le strade, ma useremo la pista ciclabile e la strada parco per spostare gli alunni delle scuole. Verranno impiegati diversi agenti della polizia locale. Chiuderemo alla circolazione, solo per il tempo della sfilata, dalle ore 12,00 piazza Diaz, via Muzii e piazza Montanelli”.