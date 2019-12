Grande festa per i 20 anni del distaccamento vigili del fuoco di Montesilvano [FOTO]

Per festeggiare il ventennale del distaccamento dei vigili del fuoco di Montesilvano si sono radunate nel piazzale antistante l'associazione dei pompieri in congedo diverse autorità civili e militari.

Con il sindaco, Ottavio De Martinis, hanno assistito alla messa celebrativa all'interno della chiesa di Sant'Antonio, gli ex comandanti provinciali dei vigili del fuoco di Pescara, Dante Ambrosini, Cesare Gaspari e Vincenzo Palano, l'attuale comandante Daniele Centi, il coordinatore provinciale dei vigili del fuoco volontari, Cristian Salutari, il responsabile del distaccamento, Maurizio Cannella, e il presidente dell'Assoarma, Tito Di Sante.

La cittadinanza intervenuta ha potuto ammirare i mezzi e le attrezzature di intervento esposte nell'area parcheggio dove, fra l'altro, i bambini delle scuole elementari hanno partecipato a divertenti simulazioni quale, ad esempio, lo spegnimento di un incendio confinato. Alla fine c'è stato l'abbraccio con la delegazione di vigili del fuoco volontari di Nemi, uniti in gemellaggio con i colleghi di Montesilvano.