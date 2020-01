Famiglia investita a Montesilvano, il drammatico racconto della moglie: "Pensavo che mio marito fosse morto"

Hanno vissuto attimi drammatici, con la preoccupazione per le gravi conseguenze riportate dal figlio di 5 anni i due genitori residenti a Seveso investiti assieme al piccolo il 27 dicembre scorso all'incrocio fra viale Abruzzo e corso Umberto a Montesilvano. La coppia, che si trovava in Abruzzo per far visita alla cognata residente a Montesilvano, ci ha raccontato la propria versione di quella mattinata.

Come spiega il marito, che subito dopo l'impatto con la Ford Fiesta guidata da una donna ha perso i sensi, stavano aspettando il verde per attraversare sulle strisce pedonali:

"Abbiamo iniziato ad attraversare la strada quando improvvisamente un'auto, che io non avevo notato ferma al semaforo, ci ha travolti facendomi finire sopra il cofano e poi sotto la vettura che ha proseguito la marcia accelerando per qualche metro e trascinandoci. A quel punto ho perso i sensi e non ricordo nulla"

La moglie, invece, è rimasta sempre cosciente ha raccontato gli attimi successivi:

"Io mi sono ritrovata con le gambe sotto l'auto e sono riuscita subito a liberami; quando ho visto mio marito steso a terra credevo fosse morto, nel frattempo sono riuscita a tirare via anche il bimbo che era incastrato sotto la ruota. Per fortuna due passanti sono riusciti a fermare l'automobile che ha urtato anche un'altra macchina in sosta. Io fra l'altro giravo già con una stampella perchè ho un problema ad una gamba"

Nel giro di pochissimi minuti spiega la coppia, sono arrivati i soccorsi del 118 che li hanno trasportati subito in ospedale:

"Ringraziamo i soccorritori e i medici dell'ospedale di Pescara che ci hanno assistito, sono stati degli angeli"

Il bambino, spiegano i genitori, ha riportato un trauma da schiacciamento all'addome che ha coinvolto polmoni, fegato e milza ed è uscito dall'ospedale solo per qualche giorno per il capodanno ma ora tornerà nuovamente in nosocomio per la convalescenza. Il marito ha riportato una grave ferita alla testa medicata con decine di punti, mentre la donna ha riportato traumi e ferite alle gambe.