Intera famiglia con un bimbo investita a Montesilvano mentre attraversa la strada

Paura nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale che ha coinvolto un'intera famiglia. Padre, madre e figlio di cinque anni sono stati infatti investiti da un'automobile in centro a Montesilvano. L'episodio è avvenuto in corso Umberto all'altezza dell'incrocio con viale Abruzzo.

I tre stavano attraversando la strada e sono stati centrati dalla vettura in transito, con l'automobilista che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto due ambulanze medicalizzate del 118 che ha trasportato i feriti in pronto soccorso. Non si conoscono ancora le loro condizioni. La polizia municipale di Montesilvano si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO