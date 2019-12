Famiglia con bimbo investita a Montesilvano: gli aggiornamenti

Nessuna conseguenza grave, ma solo qualche contusione e lesione per la famgilia di tre persone investita da un'automobile nella tarda mattinata di oggi 27 dicembre a Montesilvano. L'episodio è avvenuto all'incrocio fra viale Abruzzo e corso Umberto. In base alla ricostruzione della polizia municipale, una donna alla guida di una Ford Fiesta stava svoltando a sinistra in direzione sud con semaforo verde nel momento in cui la famiglia stava attraversando la strada, anche se non è ancora chiaro se si trovassero sulle strisce pedonali.

La donna poi ha urtato anche un'altra auto, una Mitsubishi in sosta. La sua vettura ha riportato danni mentre lei è rimasta illesa. La famiglia, originaria di Seveso composta da un uomo di 58 anni, dalla moglie di 46 anni e dal figlio di 5 anni è stata trasportata in ospedale da due ambulanze del 118.