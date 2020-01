Falsi profumi di marca sequestrati dai vigili di Montesilvano

Stavano molestando le clienti del mercato con modi prepotenti per convincere signore anziane a comprare accendini o più semplicemente con l'accattonaggio.Un atteggiamento fastidioso e insistente che ha fatto scattare la chiamata alla polizia locale, prontamente intervenuta nell'area tra via Muzii e piazza Quattrocchi a Montesilvano. Gli agenti hanno sorpreso degli ambulanti senegalesi che alla vista degli uomini in divisa si sono dispersi tra la folla.

Uno però non è sfuggito ai controlli e alla perquisizione che ha portato al sequestro di circa 40 confezioni di profumo di dubbia provenienza. La merce infatti è risultata contraffatta e senza bollino di garanzia. Martedì i controlli e la vigilanza saranno incentrati sul mercato di viale Europa, al fine di eliminare gli abusivi in cerca di elemosine.