Eventi di Natale a Montesilvano all'insegna della musica e degli spettacoli

Eventi a Montesilvano per il Natale 2019 con un cartellone particolarmente vivace, pensato appositamente per i giovani e le famiglie.

Si comincia domenica prossima, 8 dicembre, con l'accensione in piazza Diaz dell'albero addobbato.

Davanti al Comune verrà installata anche la pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale, il tutto accompagnato dalle suadenti melodie del coro New Port Gospel Singer.

A cavallo con la festa della Natività sono previsti tre concerti. Il 23 dicembre al Pala Dean Martin si esibirà Simona Molinari e l'orchestra diretta dal Maestro Antonella De Angeli, con la partecipazione del tenore Nunzio Fazzini e dell'attrice Tiziana Di Tonno. La sera di Santo Stefano, piazza Muzii ospiterà il cantante trap MamboLosco, mentre il 29 dicembre si torna al Pala Dean Martin per il live di Piero Mazzocchetti.

L'esposizione dei presepi in mostra, organizzata dall'associazione Amare Montesilvano, arricchirà un intero padiglione del centro congressuale con l'aggiunta dei lavori di poesia, pittura e fotografia selezionati per il concorso artistico giunto alla sua 15ma edizione. Per i più piccoli, l'appuntamento è per il 19 dicembre con la rappresentazione della fiaba di Pinocchio in chiave musical, seguita dalla tombolata di beneficenza. Su via Roma saranno presenti le bancarelle del mercatino natalizio e il giorno 13 spazio alla fiera del cioccolato con prodotti proveniente dall'Umbria. L'istituto Troiano Delfico ha preparato per il 17 dicembre una rievocazione storica degli antichi mestieri e del presepe vivente con il coinvolgimento dei bambini della scuola dell'infanzia. Il clou è rappresentato dal Country Festival in versione natalizia con tanti spettacoli di animazione che animeranno piazza Muzii dal 20 al 22 dicembre. La sera dell'Epifania, il divertente arrivo delle befane a bordo di vecchie Fiat 500, salutate dalla madrina dell'evento, la showgirl Barbara Chiappini.