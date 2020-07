Si accende l'estate montesilvanese: presentata la rassegna degli eventi

Musica, intrattenimento e visite guidate nel borgo collinare. Sono queste le attrazioni generali dell'estate montesilvanese, ridimensionata dai problemi dell'emergenza sanitaria e del distanziamento sociale. Ad ogni modo, l'amministrazione comunale, con il sostegno di diverse associazioni, è riuscita ad organizzare una serie di appuntamenti per vivacizzare le serate dei turisti e dei residenti in vari punti della città. Il lungomare sarà lo scenario principale, chiuso al traffico dalle ore 20 fino a mezzanotte e trenta. Quest'anno l'isola pedonale è stata prolungata e terminerà all'altezza di via Adige.

Anche per buona parte di corso Umberto verranno collocate le transenne per evitare il transito dei veicoli nelle ore serali ed il provvedimento resterà in vigore per tutto il mese di luglio e di agosto. La novità è l'iniziativa congiunta con Confesercenti, fissata per il 15 luglio. Si tratta di "Aromi dell'Adriatico", allestita nei box del mercato ittico. Confermato invece il mercatino dei bambini e quello degli hobbisti, mentre in largo Venezuela verranno installati chioschi in legno per la vendita di prodotti artigianali.

Lo spazio musicale è ampio e variegato, con i palcoscenici di viale Europa, del pontile Maastrich, di viale Aldo Moro, corso Umberto e largo Venezuela. Protagonisti le cover band, gli artisti di strada, la Scuola civica di musica e i gruppi jazz.

"All’inizio dell’anno avevamo previsto risorse economiche importanti per gli eventi, - ha dichiarato il sindaco De Martinis - durante l’emergenza sanitaria abbiamo ridotto il budget, destinando le somme al sostegno delle attività economiche locali, ma nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti a garantire appuntamenti di qualità, valorizzando le nostre risorse ambientali, culturali e turistiche".

L'assessore Comardi ha rivolto "un ringraziamento anche alle associazioni Montesilvano nel cuore, Fatto con il cuore e Amare Montesilvano. Anche quest’anno molti eventi si svolgeranno in viale Europa e per questo abbiamo illuminato tutti gli alberi storici". Il clou degli eventi è previsto a settembre con la 13a edizione del Premio Internazionale Dean Martin. Il pubblico potrà assistere prenotando posto on-line.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altra bella manifestazione di carattere storico-culturale è "Accendiamo il Medioevo", oltre alle visite guidate tra i vicoli del borgo di Montesilvano Colle previste nei mesi di luglio e agosto. “L’intrattenimento diffuso crea il giusto prodotto per l’accoglienza dei nostri turisti – conclude il presidente della commissione Turismo, Adriano Tocco – e negli ultimi 15 giorni i dati sono confortanti per l’arrivo di molte prenotazioni nel mese di luglio, grazie anche al bonus vacanze".