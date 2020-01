A Montesilvano la festa dell'Epifania con i Re Magi a cavallo e le Befane in Fiat 500

Spettacolare chiusura delle festività natalizie a Montesilvano.

Nella giornata di domenica 5 gennaio, la parrocchia "San Giovanni Apostolo ed Evangelista" proporrà l'arrivo dei Re Magi a cavallo.

Dalle ore 15:30 sarà possibile assistere alla manifestazione nella zona del lungomare all'altezza di viale Europa, per poi raggiungere la chiesa dove ci sarà un momento di preghiera, ed infine arrivare nel piazzale rialzato della farmacia Cantò di via Foscolo per procedere alla distribuzione di caramelle ai bambini.

Lunedì 6 gennaio, sempre nel pomeriggio, è previsto l'arrivo delle Befane in centro città, tra piazza Diaz, via Muzii e via D'Annunzio. Le simpatiche vecchine non avranno la tradizionale scopa volante, ma arriveranno a destinazione a bordo di tante Fiat 500, salutate dalla presentatrice e show girl Barbara Chiappini. Ci sarà la consegna di piccoli doni per i più piccoli, la possibilità di farsi immortalare in una foto ricordo all'interno della casa della befana e di divertirsi con gli artisti di strada e la pista di pattinaggio. In via D'Annunzio si esibiranno, tra gli stand del mercatino artigianale, dei gruppi musicali che eseguiranno brani dei Negramaro e le hit più ballate di sempre. In piazza Muzii, invece, i bambini potranno salire in sella ai pony nel ranch creato appositamente. Tutta l'area interessata dal doppio evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, verrà chiusa al traffico.