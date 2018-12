Montesilvano: ai domiciliari da cinque giorni, evade da casa e viene arrestato

A pochi giorni dal provvedimento a suo carico, C.P., 56 anni è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri di Montesilvano per evasione dai domiciliari. L'uomo, noncurante delle restrizioni detentive, è stato sorpreso mentre percorreva in bicicletta in via Lazio. Venerdì scorso era stato ammanettato in flagranza di reato per un furto compiuto in un garage di via Costa. L'udienza di convalida dell'arresto è attesa per domattina.