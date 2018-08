Evade dagli arresti domiciliari e se ne va al bar: arrestato dai carabinieri

Ieri sera i Carabinieri di Montesilvano hanno proceduto al controllo di un 48enne del posto, che sta scontando una pena agli arresti domiciliari. L’uomo non e’ stato trovato in casa, e subito sono scattate le ricerche chiedendo l’ausilio di altre pattuglie.

Il 48enne è stato localizzato poco dopo nei pressi di un bar in via Vestina e, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato la fuga a piedi. Gli uomini in divisa, però, lo hanno prontamente raggiunto e, nonostante tentasse di divincolarsi opponendo resistenza, sono riusciti a bloccarlo.

Il detenuto è finito così in manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale: nella mattinata odierna e’ stato sottoposto a giudizio per direttissima presso la Procura di Pescara, che ha convalidato l’arresto e lo ha messo nuovamente ai domiciliari in attesa dell’udienza fissata per il prossimo ottobre.