A Montesilvano la Tari si paga in 5 rate e sono previste nuove esenzioni: ecco per chi

Il pagamento della Tari a Montesilvano è stata dilazionata in 5 rate e sono state esentate nuove categorie produttive.

Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità ieri, mercoledì 24 giugno, la delibera sulle tariffe Tari 2020.

Le tariffe, fanno sapere dal Comune, nonostante un aumento dei costi dovuto a vari fattori, tra cui l’incremento della raccolta porta a porta, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e sono stati stanziati 270mila euro per le attività commerciali penalizzate dal lockdown.

“È stato confermato il provvedimento annunciato le scorse settimane sull’esenzione del pagamento della Tari di due mensilità», spiega l’assessore Deborah Comardi, «per le attività che sono rimaste chiuse per legge a causa dell’emergenza sanitaria, inoltre è stata introdotta una esenzione per gli alberghi per tre mensilità e per le attività che invece sono rimaste aperte è stata decisa la possibilità di poter richiedere l’esenzione, presentando all’ufficio tributi l’istanza effettuata all’agenzia delle entrate per l’ottenimento del contributo a fondo perduto».

Queste le nuove scadenze stabiite per il pagamento della Tari: