Montesilvano, palazzo di viale Europa ricoperto di escrementi [FOTO]

Uno sgradevolissimo risveglio per gli abitanti di viale Europa a Montesilvano, quasi all'incrocio con corso Umberto I.

Una lunga scia di escrementi ha sporcato un tratto di strada e le pareti di un palazzo in ristrutturazione.

Non vi sono dubbi sulla matrice vandalica. Gesto assolutamente da condannare che va interpretato come un segnale dispregiativo nei confronti di qualcuno.

Imbrattato anche il grande cartello di un'impresa di costruzioni e questo indizio lascia presupporre la volontà di colpire un noto costruttore. Tutto questo mentre gli ambulanti si stavano recando lungo l'arteria interessata per sistemare le bancarelle del mercato rionale. Il lezzo insopportabile, oltre agli evidenti problemi di igiene, rendono impraticabile e non percorribile quel segmento di via. L'accurata pulizia dell'area e dell'edificio richiederà tempo e tanta buona volontà da parte degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.