Vigili in borghese a Montesilvano per scovare chi non raccoglie gli escrementi dei cani

Agenti della polizia municipale in borghese a Montesilvano allo scopo di scovare coloro che sporcano la città non raccogliendo gli escrementi dei loro cani.

Ad annuciarlo è stato lo stesso sindaco Ottavio De Martinis che dichiara "guerra" ai padroni dei cani che non rispettanno l'ordinanza vigente.

L'attività in incognito dei vigili urbani è stata avviata la scorsa settimana su indicazione del primo cittadino.

Questo quanto fa sapere De Martinis: