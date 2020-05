Montesilvano: "giungla" fra via Lombrosio e via Beccaria, l'assessore Aliano: "Lo sfalcio è ripreso dopo il lockdown"

Una cittadina di Montesilvano, con una figlia non vedente, segnala sul gruppo Facebook "Montesilvano" la presenza di erba alta e vegetazione selvaggia in uno spazio verde dove la figlia si reca spesso con il cane guida per fargli fare i bisogni:

A prescindere dal fatto che mia figlia non vede, quindi può avere più difficoltà, penso possa essere un disagio x chiunque. La zona a cui faccio riferimento è quella che unisce via Lombroso a via Beccaria, dove c'è l"ingresso secondario dell'Ignazio Silone

Alla segnalazione aveva replicato l'assessore comunale Anthony Aliano, che ha specificato come i lavori di sfalcio dell'erba sono ripresi in tutta la città da lunedì 4 maggio e che erano stati sospesi per il lockdown del Coronavirus, assicurando che a breve gli operai del Comune arriveranno anche in quella zona.