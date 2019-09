Progetto Erasmus: in arrivo a Montesilvano studenti universitari da tutta Europa

Il Grand Hotel Montesilvano si prepara ad ospitare circa 150 delegati di 53 università italiane e numerosi studenti delle principali facoltà europee. L'appuntamento è dal 27 al 29 settembre in occasione della III Piattaforma nazionale di ESN (Erasmus Student Network). Una maniera per mettere a confronto le questioni inerenti le tematiche giovanili e per discutere di argomenti scottanti quali le politiche ambientali, l'integrazione e la mobilità.

Verranno messi a punto progetti sociali indirizzati verso le persone diversamente abili ed esaminati i programmi dell'UE che riguardano la cittadinanza attiva. L'occasione offre anche lo spunto per rendere partecipi gli studenti universitari a tornei sportivi e a visite guidate nelle località abruzzesi di Calascio e Santo Stefano di Sessanio per far conoscere il territorio e l'enogastronomia regionale.