Montesilvano festeggia i 100 anni di Elena Negro con una targa consegnata dal sindaco

Grande festa a Montesilvano per Elena Negro che ha compiuto 100 anni ieri, domenica 14 giugno.

Nonna Elena, come si legge in un post del Comune su Facebook, è nata a Lecce il 14 giugno del 1920.

Sposata con Oronzo Negro, ha dedicato la sua vita alla famiglia ed è stata la storica segretaria del dottor Baiocchi. Abita da diversi anni a Montesilvano e vive con la figlia Michela. Il sindaco Ottavio De Martinis ha festeggiato con la nonnina l’importante traguardo, augurandole il meglio e portando il saluto ideale sia dell'amministrazione comunale che dell'intera comunità montesilvanese.

