Montesilvano,il sindaco De Martinis e il suo vice Cilli visitano Ecomondo Key Energy

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, in compagnia del suo vice, l'assessore all'Ambiente Paolo Cilli, è stato a Rimini per visitare i padiglioni di Ecomondo Key-Energy, la fiera europea sull'innovazione industriale e la tecnologia dell'economia circolare, green economy, energie rinnovabili e power generation.

All'evento fieristico hanno aderito 1300 imprese in rappresentanza di 30 Paesi del mondo.

L'occasione è stata propizia per puntare al progetto plastic free, presentato alla presenza del ministro Costa e al sottosegretario di Stato all'economia e finanze, Misani.

Il Governo ha infatti garantito risorse statali spalmati nei prossimi 15 anni per la tutela dell'ambiente e che andranni ripartiti fra i vari comuni italiani. Questo sostegno all'economia ecosostenibile permetterà la stipula di un "patto verde" che consentirà la conversione delle plastiche monouso a quelle riciclabili. Dunque, Montesilvano guarda al futuro e punta al conseguimento della bandiera Blu nel 2021. I due amministratori locali hanno poi osservato con attenzione alcuni elementi di arredo realizzati con materiale di riciclo come cestini per i rifiuti e panchine.