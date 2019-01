Montesilvano, droga durante una perquisizione domiciliare: arrestato

È stato sorpreso in casa con varie dosi di stupefacente e materiale per il confezionamento. Per questo, D.P.G 50enne di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri. I militari stavano svolgendo un'attività di controllo e contrasto allo spaccio di stupefacenti e durante la perqusizione domiciliare hanno rinvenuto 70 grammi di hashish in parte diviso in dosi ed in parte in un unico blocco, 12 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e del denaro contante.

I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale ed arrestato l'uomo che ora i trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. L'arresto è stato effettuato in via Piemonte.