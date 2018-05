Beccati con la droga in auto, denunciati tre giovani insospettabili

Il controllo dei Carabinieri di Montesilvano è avvenuto in via Santo Stefano. Gli occupanti del veicolo erano in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre a un tritaerbe. Nei loro confronti è scattata la denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti