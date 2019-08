Cocaina e hashish: operazione antidroga dei carabinieri, in manette due uomini

I carabinieri di Montesilvano, diretti dal capitano La Verghetta e coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 6° battaglione "Toscana", hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti K.A., albanese di 42 anni, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, e B.A., italiano 53enne, con circa 40 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata e i due soggetti restano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.