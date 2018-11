Droga, arrestato un giovane incensurato di Montesilvano

Un giovane di Montesilvano è stato tratto in arresto ieri, domenica 4 novembre, dai carabinieri per questioni di droga.

In particolare, a finire in manette è stato un ragazzo di soli 18 anni incensurato, D.L. le sue iniziali, che è stato "beccato" nel corso di un'attività di contrasto delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell'Arma, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno sorpreso il 18enne in via Lago di Bracciano, all'interno della pineta, mentre stava cedendo una dose di marijuana a un coetaneo.

Subito dopo è scatatta la perquisizione personale che ha consentito di rinvenire circa 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 1.300 euro, frutto dell'attività di spaccio, sottoposti sotto sequestro.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.