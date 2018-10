Doposcuola a Montesilvano, bando comunale rivolto alle varie associazioni

Il Comune di Montesilvano mette a disposizione dei centri di promozione culturale, sociale e civile le aule e gli spazi delle scuole per permettere lo svolgimento di attività ludiche, didattiche e ricreative a beneficio degli alunni.

Saranno esaminate le manifestazioni d'interesse pervenute entro la data di scadenza del bando.

I soggetti prescelti riceveranno in comodato d'uso i locali scolastici destinati a compiti educativi e formativi. Sarà stipulata una polizza assicurativa in favore del Comune di Montesilvano per la copertura della responsabilità civile per danni a persone e cose.

Gli assegnatari dovranno versare una quota variabile di rimborso spese derivanti dall'uso dei locali.

Gli interessati hanno tempo fino al 22 ottobre per far pervenire al protocollo del Comune le varie proposte in qualsiasi forma, anche mediante consegna a mano o in busta chiusa, indirizzate al:

Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo - piazza Diaz numero 1 65015 e all’Istituto Comprensivo interessato. Il plico dovrà riportare la dicitura: “Proposta per attività di post-scuola presso gli istituti scolastici”.