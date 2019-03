Fecero prostituire donna a Montesilvano dopo averla segregata, condannati due uomini

Una doppia condanna a sei anni di reclusione è stata inflitta oggi, lunedì 18 marzo, dal tribunale collegiale di Pescara.

A essere condannati sono stati due cittadini di nazionalità albanese di 37 e 38 anni residenti a Ortona in provincia di Chieti.

L'accusa per i due era di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione per fatti risalenti al 2007 quando, secondo l'accusa, avevano segregato, in concorso tra loro, una donna albanese all'interno di un hotel, "tenendola chiusa a chiave all'interno e impedendole di uscire".

Dopo avrebbero portato la vittima a Montesilvano e "minacciandola continuamente di gravi danni alla propria incolumità personale" l'avrebbero indotta ad esercitare la prostituzione.

I due albanesi erano già stati giudicati in primo grado, ma dopo il ricorso presentato dagli avvocati difensori, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva annullato la sentenza e rinviato gli atti al tribunale del capoluogo adriatico, che questa mattina ha emesso una nuova sentenza con la condanna a sei anni di carcere.