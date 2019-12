Ritrovata a Montesilvano una donna scomparsa, ricoverata in ospedale

Vigilia di Natale movimentata per la polizia municipale e i carabinieri di Montesilvano, allertati dalla segnalazione di una donna scomparsa dall'hotel Excelsior dove alloggia in modo permanente.

Si tratta di una donna di 60 anni, affetta da disturbi psichici e vuoti di memoria che si era allontanata dalla sua residenza abituale in stato confusionario.

È stata la figlia che abita a Modena, in Emilia, a segnalare alle forze dell'ordine l'assenza prolungata. Rintracciata dai vigili urbani, è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure del caso.