Sparisce improvvisamente da casa, apprensione per una 58enne a Montesilvano

Attimi di panico ieri in città, dove una 30enne, temendo per l’incolumità della madre, sofferente di disturbi mentali, ne ha denunciato l’allontanamento ai Carabinieri, spiegando che già in altre circostanze la donna era improvvisamente sparita