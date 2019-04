Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, donna finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 17 aprile, in via Verrotti a Montesiilvano.

Nello specifico, una donna di 51 anni montesilvanese è stata travolta da un'automobile mentre strava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi di via Studenti di San Giuliano di Puglia.

In base alla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dalla polizia municipale, il conducente (un 43enne di Montesilvano) della vettura, una Lancia Y, non avrebbe visto la 51enne a causa dei raggi del sole che l'avrebbe accecato.

A causa del violento impatto la donna è rimasta ferita e per questa ragione è stata soccorsa dal personale del 118 che in ambulanza l'ha accompagnata all'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia per la frattura del bacino con una prognosi di 40 giorni.