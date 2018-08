Si rifiuta di continuare a dargli i soldi, donna aggredita dal compagno senegalese

Alle ore 2 di questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montesilvano sono intervenuti in Corso Strasburgo, dove una 50enne del posto aveva chiesto aiuto perché era stata assalita dal suo compagno, un 47enne di origine senegalese.

L’aggressione sarebbe scaturita sia per lo stato di ebbrezza dell'uomo sia per ragioni legate al netto rifiuto, da parte della donna, di continuare a elargirgli somme di denaro.

I militari dell'Arma, una volta sul posto, non hanno rilevato la presenza dell'africano e, in considerazione delle condizioni psicofisiche della donna, hanno allertato il 118 per le cure del caso. Sono in corso accertamenti per approfondire meglio la vicenda.