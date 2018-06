Donatella Briosi: aperta la camera ardente a Montesilvano

Da questa mattina (20 giugno) alle ore 8 è allestita la camera ardente per dare l'ultimo saluto a Donatella Briosi, la sommelier 63enne originaria di Pescara che nelle scorse settimane è stata uccisa dall'ex marito a colpi di pistola in uno studio notarile di Udine, dove la donna viveva ormai da anni.

La salma di Donatella si trova presso la Casa Funeraria Mambella, a Montesilvano in via Fosso Foreste 38. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 20 di oggi e sarà visitabile ancora domani (30 giugno) dalle ore 8, fino all'inizio dei funerali previsti alle ore 16 nella Chiesa di San Pietro Apostolo, a Pescara, meglio nota come "Chiesa del Mare".