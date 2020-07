Affidamento di stadio Mastrangelo e antistadio Cianfarani di Montesilvano, ancora 2 giorni per le domande

Ancora 2 giorni a disposizione per presentare domanda per l'affidamento dello stadio Mastrangelo e dell'antistadio Cianfarani di Montesilvano.

Scadrà infatti lunedì 20 luglio alle ore 13 il termine per la presentazione delle domande al Comune.

A ricordarlo è l'amministrazione comunale nel ricordare la scadenza della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di via Senna con le relative pertinenze ovver anche la pista di atletica e le attrezzature inventariate presenti negli impianti sportivi stessi.

Le discipline sportive praticabili allo stadio Mastrangelo e all’antistadio, connesse pista di atletica, sono calcio, mini calcio, eventuali altre discipline compatibili. In via occasionale, gli impianti sportivi potranno essere utilizzati anche da altri soggetti come disciplinato nella presente convenzione, oltre che, compatibilmente, con le attività sportive programmate, per attività di carattere ricreativo e di intrattenimento, pubblici spettacoli, altre attività. Tra le prestazioni secondarie subappaltabili, come si evince nell’avviso stilato dal dirigente comunale Alfonso Melchiorre, ci sono servizi di pulizia, servizi di manutenzione ordinaria, gestione impianti tecnologici, custodia e gestione di eventuali bar - chioschi.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio assimilato all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata (60 punti per l’offerta tecnica e 40 punti per l’offerta di parametri quantitativi (maggiore offerta economica e riduzione durata concessione). La valutazione delle soluzioni progettuali relativamente alle prestazioni terrà conto della completezza del documento, della attendibilità delle previsioni, sulla base dei criteri qui di seguito riportati. Fermo restando quanto previsto nello schema di convenzione e quanto verrà proposto con l’offerta tecnica, il rapporto di concessione prevede la durata massima di 15 anni. In generale sarà valutata la validità della soluzione in relazione alla capacità/apprezzabilità sotto l’aspetto del perseguimento delle finalità dell’amministrazione comunale.

Per partecipare alla gara, chi fosse interessato deve far pervenire le domande al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano - Ufficio Protocollo – Piazza Diaz , 1 – 65015 Montesilvano entro le ore 13,00 di lunedì 20 luglio 2020, a pena di esclusione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 085 – 4481315, nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle 13,00. www.comune.montesilvano.pe.it. Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it; Responsabile del Procedimento: Pierluigi Costanzo; e-mail: pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it;