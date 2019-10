Montesilvano, parte del Dog Village smantellato per il nuovo terminal bus?

Parte del Dog Village di Montesilvano potrebbe essere smantellato con l'abbattimento di decine di alberi, per fare posto al nuovo terminal bus e parcheggio degli autobus. La denuncia arriva dai residenti del quartiere che, assieme alle associazioni ambientaliste Wwf, Legambiente; Italia Nostra e il comitato Saline Marina Pp1, hanno annunciato battaglia per evitare che il progetto venga portato a termine.

Il nuovo terminal bus sarà distante circa 1 km dai grandi alberghi e come evidenziano i residenti è impensabile realizzarlo di fianco ad un rifugio per cani e ad un'area verde completamente riqualificata proprio dai residenti con il parco che ormai è diventato un punto di riferimento per la zona.

L'architetto Di Giampietro del comitato Saline Marina Pp1 ribadisce:

1. Siamo d'accordo con Gabriele Bettoschi, del parco Libertà di Montesilvano, sia sulla sciocchezza della localizzazione del terminal bus lontano da alberghi e palacongressi e sul danno ambientale, sia soprattutto sulla critica al continuare a prendere decisioni assurde su ponti, parcheggi, infrastrutture di trasporto (o a non prenderle, come nel caso della Strada Parco) in assenza di un Piano dei trasporti e della mobilità sostenibile obbligatori, e in assenza di un confronto pubblico, trasparente e partecipato suo temi del piano. 2. Su ponte Foce del Saline e altre infrastrutture non è da ora che esprimiamo pubblicamente e ufficialmente ben chiare posizioni di critica e proposte. Evidentemente Gianluca Milillo non legge La Stampa locale (veda il Centro e Il Sorpasso sul tema del ponte sul Saline, mobilità e urbanistica a Montesilvano)

Venerdì 18 ottobre è prevista una conferenza stampa per illustrare i dettaglki della protesta.