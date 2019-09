Montesilvano, scatta il divieto di balneazione lungo tutta la costa cittadina

Divieto di balneazione nel tratto di mare antistante il Jova Beach Party e lungo l'intero litorale di Montesilvano. Il sindaco De Martinis ha firmato due distinte ordinanze che vietano la balneazione necessarie per due distinte motivazioni. La prima ordinanza fa riferimento al tratto fra Bagni Bruno e Sabbia D'Oro dove stasera 7 settembre si terrà il Jova Beach Party. L'ordinanza è scattata per motivi di sicurezza come previsto dalle norme vigenti in materia di regolamentazione durante i grandi eventi, al fine di evitare possibili problemi per le decine di migliaia di persone che affolleranno quel tratto di spiaggia e di lungomare.

L'altra ordinanza, invece, che riguarda l'intero litorale comunale dalle 8 di questa mattina fino a nuova ordinanza di revoca, è scattata a seguito dei risultati delle analisi Arta compiute in quattro punti distinti che hanno mostrato valori non conformi: