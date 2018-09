Montesilvano, divieto di balneazione revocato: ecco dove si può tornare a fare il bagno

Tornano perfettamente balneabili le acque di Montesilvano, anche nel tratto di pertinenza del punto di campionamento “100mt Sud Foce Fiume Saline” dove lo scorso 7 settembre era stata rilevata una lieve non conformità. Le analisi di verifica effettuate dall’ARTA hanno riscontrato parametri pienamente nei limiti legislativi.

Il valore dell’Escherichia coli è risultato pari a 317 MPN/100 ml rispetto al limite stabilito di 500 MPN/100 ml.

Pertanto viene revocato il divieto temporaneo di balneazione disposto in via precauzionale nella zona di pertinenza del punto di monitoraggio e riguardante il tratto di mare compreso tra la foce del fiume Saline (confine nord) e Via Ungheria (confine sud).