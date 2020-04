Torna la tolleranza zero a Montesilvano per l'emergenza Coronavirus durante i giorni festivi. Come accaduto già a Pasqua e pasquetta, il sindaco De Martinis ha infatti firmato l'ordinanza che sabato 25 aprile e venerdì primo maggio imporrà ulteriori restrizioni nell'ambito del decreto per l'isolamento sociale e gli spostamenti dei cittadini.

La decisione è arrivata a seguito della riunione del comitato ordine e sicurezza, e saranno intensificati in quei due giorni anche i controlli da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco ha fatto sapere che se da una parte sale il numero dei guariti, cresce anche quello dei positivi, e per questo invita tutti a rimanere a casa.

L'ordinanza prevede la chiusura del lungomare, della strada parco e delle spiagge. In particolare: