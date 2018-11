Disturbi del sonno, un convegno a Montesilvano sulle cause patologiche

Sabato 1 dicembre alle ore 17 nella sala "Di Giacomo" a Palazzo Baldoni interessante appuntamento riguardante i disturbi del sonno. L'incontro, organizzato dall'associazione culturale "L'Allegra Compagnia", in collaborazione con il portale saluteinvita.it e il Comune di Montesilvano, è aperto a tutti e affronterà il tema dei disturbi del sonno collegati alle malattie cardio-vascolari e respiratorie. Sarà compito del dottor Alberto Montano, specialista in cardiologia ed esperto di disonnie e parasonnie, spiegare al pubblico i giusti comportamenti per prevenire questi malesseri e consigliare una corretta alimentazione prima di coricarsi a letto.