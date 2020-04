Distribuzione delle mascherine, De Martinis in diretta sui social respinge le accuse

Ore 14 in punto. Ottavio De Martinis si collega in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Montesilvano per replicare alle tante critiche rivolte all'amministrazione comunale in merito alla gestione di questa prima giornata di distribuzione delle mascherine protettive. Il sindaco, piuttosto stizzito, ha tenuto a precisare che il metodo adottato è senza dubbio il più semplice e veloce per una città che conta oltre 54mila abitanti e che nella maggior parte dei punti di consegna tutto è filato liscio.

Se qualche assembramento c'è stato, lo si deve all'ingiustificata calca delle prime ore e al mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Una volta ristabilito l'ordine, la gente si è ordinatamente schierata in fila indiana e in maniera composta e paziente.

"Soltanto chi non fa, non sbaglia - ha esordito De Martinis nel suo video in streaming - e ad ogni modo c'è sempre qualcuno pronto a scagliarti addosso pietre per qualunque cosa venga fatta, giusta o sbagliata che sia. C'è chi ne approfitta per alimentare polemiche a scopo prettamente politico, senza preoccuparsi di dare sostegno al mio staff che lavora instancabilmente ed in silenzio da giorni".

Il primo cittadino ha poi ribadito le modalità di distribuzione, i giorni indicati e i punti di ritrovo, spiegando che all'atto del ritiro un solo componente del nucleo familiare deve presentare la tessera sanitaria per il riconoscimento. È proprio dal codice fiscale che il sistema telematico verifica la reale residenza e il numero di mascherine da assegnare, fino ad un massimo di 6.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.