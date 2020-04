Distribuzione mascherine a Montesilvano, ecco quando inizierà

Sono state numerose da questa mattina, venerdì 17 aprile, le telefonate ricevute dal Coc (centro operativo comunale) e dal centralino del Comune di Montesilvano per chiedere informazioni relative alla distribuzione delle mascherine per il Coronavirus.

Come spiega il sindaco Ottavio De Martinis è stato deciso di allargare il raggio di azione in base al quantitaivo di dispositivi di protezione individuale a disposizione.

Per semplificare il tutto è stato deciso di prevedere un punto di consegna in ogni quartiere. La consegna inizierà da lunedì 20 aprile.

«Intanto, all'interno dei pacchi alimentari, che stiamo recapitando ad alcune famiglie, che vivono situazioni difficili, abbiamo già provveduto a fornire le mascherine», spiega il primo cittadino, «ovviamente questi nuclei familiari saranno esclusi dalla distribuzione, che partirà lunedì 20 aprile. Sempre per semplificare e accelerare i tempi la consegna avverrà, non più come detto ieri ma secondo queste modalità: lunedì un componente per ogni nucleo con cognomi dalla lettera A alla lettera E; martedì dalla lettera F alla lettera L; mercoledì dalla lettera M alla lettera Q; giovedì dalla lettera R alla lettera Z». In serata verranno forniti orari e dettagli.

Le mascherine distribuite saranno quelle chirurgiche, a marchio Fater, distribuite dalla Protezione civile regionale.