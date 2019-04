Montesilvano, inaugurato il nuovo distretto sanitario di via D'Agnese

Il distretto sanitario non fa più parte dell'elenco delle opere incompiute di Montesilvano.

La struttura sanitaria e poliambulatoriale è stata inaugurata ufficialmente questa mattina, martedì 23 aprile, dal sindaco Maragno e dall'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi.

Presenti al taglio del nastro anche il direttore generale della Asl, Armando Mancini, l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Le prime parole pronunciate da Maragno sono state di ringraziamento per tutti coloro che si sono spesi negli anni per la realizzazione di quest'opera. "Oggi è un giorno di festa. Le feste più belle sono quelle che si fanno in famiglia e io considero tutti voi la famiglia più bella di Montesilvano. Quando nel 1995 il distretto venne progettato, Montesilvano contava circa 30 mila abitanti. Oggi siamo quasi il doppio".

Una nota di merito va a Gianfranco Agostinone che fu il consigliere comunale con delega alla sanità nel periodo tra il 1999 e il 2004, anni nei quali il Comune di Montesilvano ottenne il finanziamento necessario per la realizzazione del distretto sanitario con 2.712 metri quadri di attività sanitarie, più circa 5.000 metri quadri di parcheggi, verde e zone pedonali. Tutto ciò è costato alla collettività circa 3,4 milioni di euro. Una spesa sostenuta, per 700 mila euro, dal Comune di Montesilvano che è stato anche stazione appaltante.

Entro l'anno verrà completato il trasferimento totale dei servizi ancora in funzione nella vecchia sede di corso Umberto e, grazie alle nuove normative, verrà presto inserito anche tutta la strumentazione necessaria per eseguire la Tac. L'edificio pubblico è stato benedetto da don Nando Pallini, parroco della chiesa di Sant'Antonio da Padova.