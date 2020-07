Da Pettinari arriva la denuncia per l'inadeguatezza del distretto sanitario di Montesilvano

Odontoiatria e ambulatorio di fisioterapia. Due servizi di medicina territoriale che nel distretto sanitario di Montesilvano non possono essere attivati con i giusti criteri.

La denuncia arriva dal M5S ed è stata resa nota proprio davanti la vecchia struttura di corso Umberto I.

«Siamo qui per denunciare ancora una volta quello che per noi rappresenta l’esempio lampante di una cattiva gestione del patrimonio pubblico e della medicina territoriale da parte del centro destra in Abruzzo», afferma Domenico Pettinari, vice presidente del consiglio regionale, «questo distretto non ha locali idonei per ospitare il servizio di odontoiatria e la stessa problematica si riscontra con l'ambulatorio di fisioterapia. Tutto questo mentre il nuovo distretto sanitario di via Di Vittorio, di proprietà della Asl e inaugurato recentemente, viene utilizzato in minima parte».

Anche i consiglieri comunali pentastellati, Paola Ballarini e Gabriele Straccini, lamentano problemi organizzativi e logistici: «Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e cittadini sono spesso ammassati in stanze piccole e anguste. Una situazione che oggi, a causa delle ordinanze per il contenimento del contagio da Coronavirus, si trasforma in una vera e propria emergenza che mette a rischio sia gli utenti che il personale. I cittadini, infatti, sono costretti a mettersi in fila fuori per mantenere il regolare distanziamento sociale, e in estate rimanere sotto al sole è davvero complicato».

«Chiedo direttamente all’asssessore Verì», conclude Pettinari, «di spostare l’ambulatorio di odontoiatria e tutti gli altri ambulatori e servizi nel nuovo distretto nel più breve tempo possibile, così da rendere completamente funzionale il distretto sanitario di proprietà Asl in via Di Vittorio fino a dismettere i locali del vecchio per cui paghiamo anche un affitto al proprietario, essendo un edificio di proprietà privata».