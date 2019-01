Distaccamento vigili del fuoco di Montesilvano: appello a Salvini per la conversione in sede permanente

Hanno lanciato un appello al ministro Salvini, arrivato in visita nei giorni scorsi nel distaccamento volontario di Montesilvano, affinchè la struttura diventi finalmente sede permanente dei vigili del fuoco. Gli uomini del Conapo in servizio nella sede di Montesilvano da tempo chiedono di poter dare piena funzionalità al distaccamento, per la sicurezza del territorio e per garantire una piena copertura.

Salvini si è recato nella sede durante la sua visita nel Pescarese, ed i vigili del fuoco gli hanno esposto la situazione, sottolineando come ci siano tutti i presupposti per la conversione del distaccamento volontario in sede permanente, come auspicato fra l'altro dal prefetto Basilicata e dall'amministrazione comunale di Montesilvano, che è proprietaria dello stabile.