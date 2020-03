Disinfestazione e lavaggio delle strade a Montesilvano per il Coronavirus, ecco come si svolge

Paolo Cilli e Alessandro Pompei, rispettivamente assessore all'Igiene Urbana e assessore alle Manutenzioni, hanno predisposto il servizio di disinfestazione delle strade per contenere il rischio di propagazione del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Gli interventi saranno curati da Formula Ambiente che dalle 4 di notte sarà in giro per la città di Montesilvano con due spazzatrici e un lavacassonetti, a garantire pulizia e sanificazione delle vie, in particolar modo quelle pedonali, e dei marciapiedi posti di fronte le farmacie, parafarmacie e uffici postali.

In aggiunta, dalla sera di lunedì 16 marzo, parte la campagna vera e propria di disinfestazione denominata con l'hastag #celafaremo e a cura della ditta Biological Service. Per tre sere consecutive, a partire dalle ore 23, verranno utilizzati dei virucidi a base di iperossido di idrogeno e ipoclorito di sodio, seguendo il protocollo di decontaminazione ambientale dettato dal Ministero della Salute che prevede l'utilizzo di prodotti a basso contenuto di tossicità. Ad ogni modo sarebbe opportuno prendere le dovute precauzioni nelle serate del 16, 17 e 18 marzo evitando di far stare animali e cibi all'aria aperta, ricordandosi di ritirare il bucato prima del passaggio delle idropulitrici e nebulizzatori.