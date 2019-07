Inizia la disinfestazione a Montesilvano: date, orari e le zone interessate

I mezzi utilizzati dal Comune per gli interventi di disinfestazione verranno impiegati su gran parte del territorio comunale a partire da mercoledì 3 luglio.

Dalle ore 23 alle 6 del mattino, l'aria verrà cosparsa da una particolare sostanza insetticida in grado di eliminare le zanzare.

Il primo tratto interessato riguarderà la zona tra corso Umberto I e il lungomare.

La notte successiva si copriranno le vie del centro cittadino, via Vestina, via Verrotti, tutto il quartiere di Villa Carmine e la zona collinare. Le operazioni saranno ripetute in queste date: