Avviata a Montesilvano la disinfestazione anti zanzare, andrà avanti fino a settembre

Sono stati avviati l'altra sera, lunedì 11 maggio, gli interventi di disinfestazione adulticida anti zanzare a Montesilvano e andranno avanti fino a settembre.

Come fa sapere l'assessore Alessandro Pompei la città è stata divisa in macroaree per questo tipo di interventi.

Lunedì la disinfestazione ha riguardato le contrade San Paolo, Barco, Trave, Foresta, S.Venere, Collevento, Macchiano lato fosso Mazzocco, Valle Cupa e Centro Storico di Montesilvano Colli.



Ieri invece via Vestina lato fiume Saline, primo tratto di corso Umberto I angolo Viale Europa, tratto Via Aldo Moro, zona alberghiera, nuova zona residenziale (Pp1), via Cavallotti. Questa sera queste le zone interessate: Pp2 fascia pedecollinare sopra via Saragat , via Verrotti, via Chiarini via Saffi, via Chiappinello, strada C. Pianacci, colle Portone, contrada Macchiano lato monte.



Domani, giovedì 14 maggio, si prosegue con lungomare da viale Europa fino al confine, strada parco, corso Umberto I da viale Europa a confine contrada Villa Verrocchio, Santa Filomena.



Il trattamento consiste nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale ed altamente efficace nei confronti di mosche, zanzare ed altri insetti volanti. Il trattamento prevede l'irrorazione del prodotto mediante atomizzatore con testa a cannone. Il prodotto è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità, e non è nocivo per l'uomo e gli animali domestici.



Si raccomanda di: