Continua la disinfestazione a Montesilvano, ecco le vie interessate dal trattamento

Riparte in serata e proseguirà fino al prossimo mercoledi 24 luglio l'azione di disinfestazione adulticida e derattizzazione programmata dal Comune di Montesilvano in tutto il territorio comunale.

A partire dalle ore 23:30 di oggi, lunedì 22 luglio, verranno spruzzati nell'aria i prodotti chimici necessari per sterminare larve e insetti.

La zona interessata è quella circoscritta tra corso Umberto I e viale Aldo Moro. Domani, invece, sarà la volta del centro città, di via Vestina, via Verrotti e zona Colle. Si invita la cittadinanza a prestare la massima collaborazione, evitando l'esposizione di animali, vestiti e cibo, nonché a tenere chiuse le finestre.