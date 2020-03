Coronavirus, Montesilvano si prepara alla disinfestazione delle strade

Con l'ordinanza firmata dal sindaco De Martinis scatta a Montesilvano la chiusura del cimitero comunale. È consentita soltanto la tumulazione e inumazione delle salme. Fino al 3 aprile non si potrà più accedere nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali che hanno le recinzioni e i cancelli d'ingresso. Attesa nelle prossime ore la comunicazione relativa alla disinfestazione delle strade che riguarderà all'inizio le principali vie della città, per poi allargarsi a tutto il territorio comunale.

Il centro operativo comunale è stato finora contattato da oltre 20 utenti bisognosi di assistenza per la consegna di farmaci e generi alimentari da parte dei volontari della Protezione Civile e Croce Rossa. Le persone indigenti non vengono affatto trascurate. L'emporio solidale di corso Umberto 658 resta aperto nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18,30, mentre la mensa apre alle ore 12 fornendo pasti da asporto. Dalla polizia locale nessuna segnalazione. I controlli effettuati nei locali e in strada non hanno fatto registrare alcuna violazione.