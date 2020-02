Fine settimana dedicato alla disinfestazione da processionaria a Montesilvano

Il Comune di Montesilvano comunica l'inizio della disinfestazione per eliminare i nidi di larve di processionaria del pino.

Le operazioni riguardano due parchi pubblici: quello di via Michelangelo e traversa e quello di via Verrotti.

Dalle ore 8 alle 13 di oggi, venerdì 14 febbraio, e dalle ore 8 alle 11 di sabato 15 febbraio, i residenti delle zone interessate dovranno rispettare delle semplici precauzioni come, ad esempio, chiudere bene le finestre e non esporre animali, vestiti e cibi all'aria aperta.