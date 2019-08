Disinfestazione a Montesilvano, previsti nuovi trattamenti: ecco quando

Nuovi interventi di disinfestazione in programma a Montesilvano.

I trattamenti verranno eseguiti a partire da questa sera, martedì 27 agosto.

Si tratta del quarto passaggio dei 5 previsti per gli interventi di disinfestazione adulticida in tutto il territorio comunale.

Il trattamento di disinfestazione di stasera prenderà il via alle ore 23:30 e riguarderà la "Zona A" ovvero quella compresa tra corso Umberto I e via Aldo Moro. Domani sera, mercoledì 28 agosto, si replica nella "Zona B" ovvero zona centro, via Vestina, via Verrotti e Montesilvano Colle.

Dall'amministrazione comunale invitano la cittadinanza a prestare la massima collaborazione, evitando l'esposizione di animali, vestiti e cibo, nonchè a tenere chiuse le finestre.