Nuova discarica a cielo aperto scoperta a Montesilvano - FOTO

Gli operatori di Formula Ambiente e Sapi sono intervenuti per rimuovere cumuli di rifiuti abbandonati sul ciglio del fiume a Montesilvano. Nella discarica abusiva, ignoti hanno riversato ogni cosa, in particolare pneumatici e rocchetti di filo industriale. Un atteggiamento incivile che l'assessore all'Ambiente, Paolo Cilli, non intende più tollerare.

La polizia locale sta potenziando i controlli, elevando multe salate ai trasgressori individuati attraverso il sistema delle fototrappole. Il dato confortante e in controtendenza riguarda il dato sulla raccolta differenziata, in costante aumento grazie anche al servizio porta a porta e alle isole ecologiche dislocate in diversi punti della città.